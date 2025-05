Ab heute Stimmabgabe für Präsidentschaftswahl an Bord von Schiffen

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Wahlberechtigte, die an Bord eines Schiffs unterwegs sind, können im Zeitraum 26. bis 29. Mai ihre Stimme für die 21. Präsidentschaftswahl abgeben.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission am Sonntag werden 3.051 Wahlberechtigte, die sich an Bord von insgesamt 454 Schiffen befinden, zur Abstimmung dieser Art aufgerufen. Dazu zählen Hochseefischkutter, deren Kapitän südkoreanischer Staatsangehöriger ist.Die Stimmabgabe an Bord von Schiffen wurde bei der 18. Präsidentschaftswahl im Jahr 2012 erstmals eingeführt. Sie wird lediglich bei Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen angeboten.Der konkrete Wahltag und -ort werden vom Kapitän jedes Schiffs festgelegt. Mindestens ein südkoreanischer Staatsbürger soll den Vorgang beobachten.Der Kapitän muss bis zum Vortag des Beginns der Wahlperiode Stimmzettel auf der Website hierfür oder per Fax geschickt erhalten und diese den Wählern überreichen.