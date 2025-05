Nordkoreas Machthaber schreibt pro-nordkoreanischer Koreanervereinigung in Japan zum 70. Gründungstag

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat anlässlich des 70. Gründungstags der pro-nordkoreanischen Vereinigung von in Japan lebenden Koreanern, Chongryon, ein Schreiben an die Organisation geschickt.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag nannte Kim darin die Verteidigung der Rechte und Interessen, die Erziehung der neuen Generation und die Bewahrung des Nationalcharakters als drei zentrale Aufgaben, die Chongryon konsequent umsetzen sollte. Der Kampf für die Verteidigung und Bewahrung der nationalen Rechte und Interessen der Koreaner in Japan sollte oberste Priorität haben, forderte er.Kim betonte, dass Chongryon den Kampf für die Verteidigung der nationalen Erziehung vorantreiben sollte. Er forderte zudem einen entschlossenen Widerstand gegen jegliche ungerechtfertigte Einmischung in Geschäftstätigkeiten koreanischer Geschäftsleute, ethnische Diskriminierung und weitere Handlungen, die die Rechte von Unternehmen verletzen.Kim verlangte außerdem die Fortsetzung des Kampfes für einen freien Verkehr zwischen Nordkorea und Japan. Erforderlich seien eine kühne und gemeinsame Aktion und ein Kampf aller Landsleute, damit das Schiffshorn der Schiffe auf dem Weg zum Vaterland und zurück wieder bis in den Himmel über dem Ostmeer erklingen könnte.