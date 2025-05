Seoul legt Plan für Umgang mit überalterter Gesellschaft vor

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat einen umfassenden Plan für den Umgang mit einer überalterten Gesellschaft (super-aged society) präsentiert.Nach Angaben der Stadtverwaltung am Montag sieht der Plan namens „9988 Seoul Projekt“ vor, dass zehn Schlüsselaufgaben in den vier Bereichen Pflege, Wirtschaft, Freizeit und Umwelt bis 2040 schrittweise ausgeführt werden.Hierfür will die Stadtverwaltung insgesamt 3,4 Billionen Won (2,5 Milliarden Dollar) einsetzen.Unter anderem plant die Stadt einen starken Ausbau der Zahl der Seniorenpflegezentren und Tagespflegeeinrichtungen. In jedem Bezirk soll ein für schwere Demenzerkrankungen maßgeschneidertes Fachzentrum entstehen.Durch den öffentlichen und zivilen Sektor sollen 330.000 Arbeitsplätze für ältere Menschen geschaffen werden. Eine Plattform für Jobsuche soll gemeinsam betrieben werden.Außerdem will die Stadt auf dem Gelände geschlossener Schulen oder ungenutzten Flächen Kulturkomplexe schaffen. Auch sollen 16.000 Seniorenwohnungen angeboten werden.