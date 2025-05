Konsumklimaindex im Mai mit stärkstem Anstieg seit über vier Jahren

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich im Mai so deutlich aufgehellt wie seit über vier Jahren nicht.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Dienstag kletterte der Konsumklimaindex CCSI im Mai gegenüber dem Vormonat um acht Punkte auf 101,8. Dies entspricht dem stärksten Zuwachs seit Oktober 2020.Der Index liegt zudem erstmals seit dem vergangenen November wieder über dem Referenzwert von 100.Ein Wert über 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Verbraucher für die Wirtschaftslage optimistisch ist.Der Teilindex für die Einschätzung der aktuellen Konjunkturlage stieg um elf Punkte auf 63.Der Teilindex für die künftigen Konjunkturaussichten zog um 18 Punkte auf 91 an. Dies stellt den stärksten Anstieg seit Mai 2017 dar.