Prähistorische Felszeichnungen in Ulsan werden voraussichtlich als UNESCO-Welterbe anerkannt

Photo : KBS News

Eine Reihe prähistorischer Felszeichnungen im Südosten Koreas wird wahrscheinlich in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen.Nach Angaben der UNESCO am Montag gab der Internationale Rat für Denkmalpflege (ICOMOS), eine Empfehlung zur Eintragung der „Petroglyphen entlang des Flüsschens Bangucheon“ in Ulsan.ICOMOS, ein Beratungsgremium für die UNESCO, bewertete, dass die Petroglyphen von Bangucheon ein unvergleichlicher Nachweis für die kulturelle Entwicklung der Menschen auf der koreanischen Halbinsel seien.Die hervorragende Beobachtungsgabe und die einzigartige Komposition zeigten die Kunstfertigkeit der Menschen auf der damaligen koreanischen Halbinsel, hieß es. Das Gremium lobte die Felszeichnungen als ein Meisterwerk der Kreativität prähistorischer Menschen.ICOMOS prüft die Nominierungen von Ländern für die Welterbeliste und unterbreitet dem Welterbekomitee eine von vier Empfehlungen, „Eintragung“, „Aufschub“, „Ablehnung“ und „Eintragung unmöglich“.Wann immer ICOMOS eine Eintragung empfohlen hat, wurde das betreffende Erbe vom Welterbekomitee in der Regel auch in die Welterbeliste aufgenommen.