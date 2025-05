Nordkorea kritisiert US-Plan für neue Raketenabwehr „Golden Dome”

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den Plan der US-Regierung für das weltraumgestützte Raketenabwehrsystem „Golden Dome“ kritisiert.Das Institut für Amerikastudien des nordkoreanischen Außenministeriums teilte mit, dass der Golden Dome mit dessen offensiver Natur Besorgnis der internationalen Gemeinschaft auslöse, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete. Das Institut verurteilte den Plan als „Szenario für einen Atomkrieg im Weltraum“.Die USA erklärten zwar, dass der Golden Dome der Abwehr diene. Das nordkoreanische Institut wies jedoch darauf hin, dass dieser jederzeit leicht in ein Angriffssystem umgewandelt werden könne, mit dem Angriffsraketen abgefeuert würden.Man lehne den kriminellen Versuch der USA entschlossen ab, den Weltraum für hegemonische Zwecke zu nutzen, betonte das Institut.Der geplante Golden Dome ist das Raketenabwehrsystem der USA der nächsten Generation, das dem israelischen Raketenabwehrsystem Iron Dome ähnelt.US-Präsident Donald Trump hatte am 27. Januar ein Dekret für den Aufbau des Golden Dome unterzeichnet. Er hatte am 20. Mai angekündigt, dass das neue System noch während seiner Amtszeit in Dienst gestellt werde.