In Deutschland befindliche Folkloreartikel aus Jeju kehren für Ausstellung heim

Photo : YONHAP News

Eine Reihe von Folkloreartikeln von der koreanischen Insel Jeju, die nach Deutschland gebracht wurden, kehren etwa nach 100 Jahren für eine Ausstellung in die Heimat zurück.Das Jeju Folklore- und Naturkundemuseum teilte am Montag mit, dass es gemeinsam mit dem Museum für Völkerkunde Dresden die spezielle Austauschausstellung „Between and Beyond: A Centennial Journey“ veranstalte. Die Ausstellung finde vom 30. Juni bis 31. August statt.Das Museum für Völkerkunde Dresden verfügt über 216 Folkloreartikel, die auf der Insel Jeju zusammengetragen worden waren.Sie wurden vom deutschen Ethnografen und Forschungsreisenden Walther Stötzner im Jahr 1926 auf Jeju gesammelt.Bei der anstehenden Ausstellung werden die Originalstücke und ihre Reise in den letzten 100 Jahren präsentiert.Auch wird der Koreaner An Bong-geun vorgestellt, der 1930 und 1931 am Museum für Völkerkunde in Dresden tätig war. An, ein Cousin des angesehenen Unabhängigkeitsaktivisten An Jung-geun, hatte an der wissenschaftlichen Bearbeitung der Koreabestände des Museums mitgewirkt.