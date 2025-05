Südkoreas kommender Präsident wird möglicherweise zu G7-Gipfel im Juni eingeladen

Photo : YONHAP News

Kanada hat die Bereitschaft signalisiert, Südkorea zum Gipfel der Gruppe der Sieben im Juni einzuladen.Kanada hat dieses Jahr die G7-Präsidentschaft inne. Dort findet vom 15. bis 17. Juni der nächste G7-Gipfel statt.Der kanadische Premierminister Mark Carney sagte auf einer Pressekonferenz anlässlich seiner Teilnahme an der Antrittsmesse des neuen Papstes Leo XIV. in Rom am 18. Mai in Bezug auf die Kooperation mit G7 Plus, Australien sei ein Beispiel, und Südkorea ein weiteres Beispiel. Er erwarte, dass beide Länder am Outreach (des G7-Treffens) teilnehmen würden.An den „Outreach-Sitzungen“ der G7-Treffen nehmen auch die Regierungs- und Staatschefs von Nichtmitgliedern teil.Da Australien bereits dazu eingeladen wurde, gilt es als wahrscheinlich, dass Südkorea bald eine formelle Einladung erhalten wird.Sollte der im Juni gewählte neue Präsident Südkoreas am G7-Gipfel teilnehmen, könnte bei der Gelegenheit auch ein südkoreanisch-US-amerikanisches Spitzentreffen abgehalten werden.