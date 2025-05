US-Bericht: Nordkorea montierte bislang schätzungsweise 50 Atomsprengköpfe

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem Forschungsdienst des US-Kongresses bisher schätzungsweise rund 50 nukleare Sprengköpfe montiert.Laut einem am 23. Mai veröffentlichten Bericht des Forschungsdiensts schätzen einige Nichtregierungsexperten, dass Nordkorea genügend spaltbares Material für bis zu 90 Sprengköpfe produziert habe, aber nur etwa 50 Gefechtsköpfe zusammengebaut haben dürfte.Verglichen mit dem am 18. Dezember letzten Jahres veröffentlichten Bericht wuchs die geschätzte Menge des produzierten spaltbaren Materials. Die Schätzung der Zahl der Sprengköpfe ist neu.In Bezug auf das Atomtestgelände in Punggye-ri wurde erstmals die Erläuterung hinzugefügt, dass Nordkorea sein Atomtestgelände wiederhergestellt habe und nun in der Lage sei, einen siebten Atomtest zu einem beliebigen Zeitpunkt zu unternehmen.Nordkorea hatte im April 2018 bekannt gegeben, dass es seine Ziele erreicht habe, und daher keine Atomtests mehr durchführen müsse. Es werde sein Atomtestgelände in Punggye-ri schließen, hatte das Land angekündigt. Dort hatte Nordkorea bis dahin sechs unterirdische Nuklearversuche durchgeführt.