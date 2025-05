Produktion und Exporte koreanischer Kosmetika erreichten 2024 Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Sowohl die Produktion als auch die Exporte koreanischer Kosmetika sind letztes Jahr auf ihren bisher höchsten Stand gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit am Dienstag stieg die Produktion von Kosmetika in Südkorea im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 20,9 Prozent auf 17,54 Billionen Won (12,8 Milliarden Dollar). Die Ausfuhren wuchsen um 20,3 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar.Damit wurde Südkorea der drittgrößte Kosmetikexporteur hinter dem Spitzenreiter Frankreich (23,25 Milliarden Dollar) und den USA auf dem zweiten Platz (11,19 Milliarden Dollar). Das Land übertraf Deutschland, den Drittplatzierten im Jahr 2023, mit einem Vorsprung von über einer Milliarde Dollar.Der größte Abnehmermarkt für koreanische Kosmetika im vergangenen Jahr war China. Die Lieferungen dorthin schrumpften jedoch um 10,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 2,49 Milliarden Dollar.An zweiter Stelle lagen die USA mit 1,9 Milliarden Dollar, gefolgt von Japan (1,04 Milliarden Dollar) und Hongkong (580 Millionen Dollar).Bei den Kosmetikexporten in die USA wurde ein starker Zuwachs von 56,4 Prozent verzeichnet. Zudem verdrängten koreanische Kosmetika mit einem Anteil von 22,2 Prozent an den importierten Kosmetika in den USA französische Produkte (16,3 Prozent Anteil) vom Spitzenplatz.