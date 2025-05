Zahl junger Menschen in Südkorea in vier Jahrzehnten fast halbiert

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Menschen im Alter von 9 bis 24 Jahren in Südkorea hat sich in den letzten vier Jahrzehnten fast halbiert.Laut den am Dienstag veröffentlichten Daten des Gleichstellungsministeriums beläuft sich die Einwohnerzahl in dieser Altersgruppe im Jahr 2025 auf 7.626.000. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt 14,8 Prozent.Die Zahl der jungen Menschen sank damit fast auf die Hälfte des Niveaus im Jahr 1985. Damals gab es 13,97 Millionen Menschen im Alter von 9 bis 24 Jahren, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug 34,3 Prozent. In den letzten vier Jahrzehnten verringerte sich der Anteil um 19,5 Prozentpunkte.Es wird erwartet, dass die Zahl der Einwohner in dieser Altersgruppe im Jahr 2070 auf 3.257.000 zurückgehen wird, was nur 8,8 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen würde.Zugleich schrumpfte die Zahl der Menschen im schulpflichtigen Alter, nämlich im Alter von 6 bis 21 Jahren. Die Zahl liegt dieses Jahr bei 6.978.000 und erreicht 13,5 Prozent der Gesamtbevölkerung.Die Zahl der Schüler mit multikulturellem Hintergrund betrug letztes Jahr 193.814. Sie machten 3,8 Prozent aller Schüler im Land aus.Während die Gesamtzahl der Grund-, Mittel- und Oberschüler in Südkorea stets zurückging, ist die Zahl der Schüler mit multikulturellem Hintergrund kontinuierlich gestiegen. Verglichen mit dem Jahr 2014 (67.806 Schüler) hat sich die Zahl etwa verdreifacht.