BTS-Mitglied RM bei American Music Awards ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

RM, Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, ist bei den American Music Awards ausgezeichnet worden.Auf der offiziellen Website wurden am Montag (Ortszeit) die Gewinner der diesjährigen American Music Awards bekannt gemacht.RM ist Gewinner in der Kategorie „Lieblings-K-Pop-Künstler“.RM erntete mit seinem im Mai letzten Jahres veröffentlichten zweiten Soloalbum „Right Place, Wrong Person“ viel Lob von ausländischen Medien, darunter Billboard.Bei den American Music Awards 2021 hatten BTS in drei Kategorien gewonnen, und zwar „Künstler des Jahres“, „Lieblings-Pop-Duo/Gruppe“ und „Lieblings-Popsong“. Auch im folgenden Jahr hatte die siebenköpfige Gruppe zwei Auszeichnungen bei dem US-Musikpreis erhalten.