KBS-Umfrage: Lee Jae-myung mit 45 Prozent führend, Kim Moon-soo folgt mit 36 Prozent

Photo : KBS News

Ab dem 28. Mai bis zum Ende der Stimmabgabe am Wahltag dürfen die Ergebnisse von neuen Umfragen zur Präsidentschaftswahl nicht veröffentlicht werden.KBS führte seine letzte Umfrage durch, deren Ergebnisse vor Beginn dieser einwöchigen Phase veröffentlicht werden können. Die Umfrageteilnehmer wurden gefragt, für wen sie stimmen würden, wenn am nächsten Tag die Präsidentschaftswahl stattfinden würde.45 Prozent der Befragten gaben an, sie würden für Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei (DP) stimmen. 36 Prozent würden sich für Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks (PPP) entscheiden, zehn Prozent für Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei.51 Prozent sprachen sich für einen Machtwechsel aus. Demgegenüber befürworteten 40 Prozent, dass das Lager, das bis vor kurzem regierte, weiter an der Macht bleibe.Unter den Parteien erhielt die DP 39 Prozent Zustimmung. Die PPP kam auf 34 Prozent, die Neue Reformpartei auf acht Prozent.Hinsichtlich eventueller Auswirkungen der Fernsehdebatten auf ihre Entscheidung für einen Kandidaten sagten 54 Prozent, dass die Debatten sie zu einer stärkeren Unterstützung für den Kandidaten bewogen hätten, den sie auch zuvor schon unterstützt hätten. Für 32 Prozent hatten die TV-Debatten kaum Einfluss auf ihre Wahlentscheidung. Sieben Prozent wurden erst dadurch Anhänger eines Kandidaten, während vier Prozent sich für einen anderen Kandidaten entschieden.Im Auftrag von KBS befragte Hankook Research vom vergangenen Sonntag bis Dienstag landesweit 1.000 Menschen ab 18 Jahren am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.