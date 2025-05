Jin von BTS erobert mit Solo-Lied Spotify-Charts

Photo : YONHAP News

Jin, Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, hat sich mit seinem zweiten Soloalbum obere Plätze in globalen Hitlisten gesichert.Laut seiner Agentur gelangte „Don´t Say You Love Me“ aus seinem neuen Album „Echo“ am Sonntag an die Spitze der weltweiten Charts der Streaming-Plattform Spotify.Das Album debütierte zudem auf Platz drei der Billboard 200 Charts von dieser Woche. Damit erneuerte Jin seinen bisherigen persönlichen Rekord.BTS stehen unterdessen kurz vor ihrem vollen Comeback. Im Juni wird Band-Leader RM seinen Wehrdienst abgeleistet haben, weitere Mitglieder werden bald folgen.