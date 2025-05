Seoul auf Platz 15 im globalen Städteranking

Photo : YONHAP News

Seoul hat im internationalen Vergleich von 1.000 Städten der Welt den 15. Platz belegt.In Asien schnitt die südkoreanische Hauptstadt am zweitbesten hinter Tokio ab, das auf Platz neun rangierte.Das ergab der „Global Cities Index 2025“, den das britische Institut für Wirtschaftsanalysen Oxford Economics veröffentlichte. Bewertet wurden 1.000 Städte in der Welt. Spitzenreiter ist New York, gefolgt von London und Paris.Die Bewertung erfolgte in den fünf Kategorien Wirtschaft, Humankapital, Lebensqualität, Umwelt und Governance anhand von Daten vom vergangenen Jahr.Seoul konnte von Platz 41 im Vorjahr um 26 Ränge auf Platz 15 vorrücken.Beim Humankapital lag die Metropole an fünfter Stelle. Positiv bewertet wurde, dass Seoul Standort hervorragender Hochschulen und führender Großunternehmen ist.Schlechter schnitt die Stadt bei Lebensqualität (129. Platz), Umwelt (514. Platz) und Governance (147. Platz) ab.Hinsichtlich der Lebensqualität wurden die hohe Wohnkostenbelastung und das knappe Wohnungsangebot als Probleme genannt.In der Kategorie Umwelt gab es für Seoul die schlechteste Platzierung in allen Kategorien. Grund waren eine schlechte Luftqualität und Extremtemperaturen aufgrund des Klimawandels.In der Kategorie Governance wirkte sich offenbar die politische Unsicherheit negativ auf das Ergebnis aus.