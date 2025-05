Geschäftsklimaindex im Mai mit stärkstem Anstieg seit zwei Jahren

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich im Mai den dritten Monat in Folge aufgehellt.Trotz Verbesserungen herrscht insgesamt aber noch eine pessimistische Stimmung vor.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea am Mittwoch kletterte der Geschäftsklimaindex der Gesamtindustrie CBSI im Mai gegenüber dem Vormonat um 2,8 Punkte auf 90,7.Damit wurde der stärkste Zuwachs seit Mai 2023 (plus 4,4 Punkte) verzeichnet.Jedoch liegt der Index immer noch weit unter dem Referenzwert von 100.Ein Wert unter dieser Marke, dem langfristigen Durchschnitt (Zeitraum: 2003 bis 2024), bedeutet, dass die Mehrheit der Unternehmen für die Wirtschaftslage pessimistisch ist.Ob es bei der Verbesserungstendenz bleiben werde, müsse abgewartet werden, sagte Lee Hye-young von der Notenbank. Der US-Zollaufschub, der sich im laufenden Monat positiv auf das verarbeitende Gewerbe ausgewirkt habe, wirke lediglich kurzfristig als positiver Faktor. Zudem seien die Ausfuhren in diesem Monat insgesamt schwach, eine Ausnahme seien Halbleiter und Schiffe, hieß es.Für die Ermittlung des Indexwerts wurden vom 13. bis 20. Mai landesweit 3.297 Unternehmen befragt.