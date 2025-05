Geburtenrate im Auftaktquartal auf 0,82 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Geburtenrate in Südkorea ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres gestiegen.Die zusammengefasste Geburtenziffer im Auftaktquartal kletterte nach Angaben des Statistikamtes um 0,05 gegenüber dem Vorjahr auf 0,82 Kinder pro Frau.In dem Zeitraum wurden 65.022 Kinder geboren, was 7,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor sind. Damit wurde erstmals seit zehn Jahren ein Anstieg in einem Auftaktquartal verzeichnet.Bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen) wurde ein Rückgang von 10.100 Menschen verbucht.Im März stieg die zusammengefasste Geburtenziffer um 0,04 im Vorjahresvergleich auf 0,77.Im März wurden 21.041 Kinder geboren, was einem Anstieg von 6,8 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht.Damit wurde erstmals seit zehn Jahren wieder ein Anstieg der Geburtenzahl in einem März registriert.