Kommissarischer Präsident entschuldigt sich in letzter Kabinettssitzung amtierender Regierung

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Lee Ju-ho hat sich in der letzten Kabinettssitzung der amtierenden Regierung beim Volk entschuldigt.Es tue ihm leid für die Bürger und sei bedauerlich, dass er lediglich drei Jahre nach dem Amtsantritt der Regierung deren letzte Kabinettssitzung abhalten müsse, sagte er bei dem Treffen am Mittwoch.Er entschuldigte sich beim Volk dafür, dass die auf fünf Jahre angelegten Staatsaufgaben nicht abgeschlossen werden konnten und ihre Erledigung nach nur drei Jahren beendet wurde.Lee stellte jedoch auch fest, dass die amtierende Regierung für die Nachhaltigkeit der Republik Korea selbst einen steinigen Weg nicht gescheut und sich für Reformen in den Bereichen, Rente, Gesundheitswesen, Bildung und Arbeitsmarkt eingesetzt habe. Zugleich bezeichnete er es als sehr bedauerlich, dass die Regierung der Öffentlichkeit nicht stärker Gehör geschenkt hatte.