US-Botschaft in Südkorea stoppt laut Berichten vorübergehend Visa-Interviews für Studierende

Photo : KBS News

Die US-Botschaft in Südkorea hat laut Berichten die Vergabe neuer Termine für Interviews für Studentenvisa ausgesetzt.Zuletzt hatte das US-Außenministerium eine entsprechende Maßnahme beschlossen, um Äußerungen der Antragsteller in sozialen Netzwerken überprüfen zu können.Eine diplomatische Quelle teilte mit, dass die US-Botschaft in Südkorea derzeit keine neuen Interviewtermine für Visa für Studierende und Austauschbesucher vergebe. Bereits vereinbarte Interviews würden laut den Berichten aber wie geplant stattfinden.Die US-Botschaft in Südkorea teilte KBS auf Anfrage mit, dass weiterhin Visaanträge eingereicht werden könnten. Die Konsularabteilung passe die Termine laufend an.Laut der US-Zeitung „Politico“ wies US-Außenminister Marco Rubio am Dienstag (Ortszeit) die Auslandsvertretungen an, keine neuen Termine für Interviews für Studenten- und Austauschvisa zu vereinbaren, um die Ausweitung der Überprüfung der sozialen Medien (der Antragsteller) vorzubereiten. Dies solle gelten, bis zusätzliche Richtlinien hierzu vorliegen würden.