K-Beauty-Messe in Seoul eröffnet

Eine internationale K-Beauty-Messe im bisher größten Umfang ist heute eröffnet worden.„Cosmobeauty Seoul × K-Beauty Festa“ finde von Mittwoch bis Freitag im Kongress- und Messezentrum COEX im Süden Seouls statt, teilte das Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups mit.An der vom privaten Sektor angeführten und der Regierung unterstützten Messe nehmen Einkäufer von 161 Unternehmen in 51 Ländern, einschließlich der USA, teil.Die Zahl ist doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr und entspricht dem bisher höchsten Stand.Aus Südkorea nehmen 441 Kosmetikunternehmen daran teil.In einem speziellen Erlebnis-Pavillon werden Produkte von 14 Unternehmen angeboten, die den Preis „Rookie of the Year“ gewonnen haben.Während der Messe sind über 1.800 Geschäftsberatungen zwischen Unternehmen geplant.Auf dem Programm stehen auch Seminare zu verschiedenen Themen, darunter globale Trends in der Kosmetikindustrie und Zertifizierungssysteme im Ausland.