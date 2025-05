Präsidentschaftskandidaten werben vor Beginn vorzeitiger Stimmabgabe um Wählergunst

Photo : YONHAP News

Am Tag vor dem Beginn der vorzeitigen Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl am 3. Juni haben die Kandidaten von drei größeren Parteien am Mittwoch die Wählerschaft erneut um Unterstützung gebeten.Ein Zusammenschluss der konservativen Kandidaten von Partei Macht des Volks (PPP) und Neuer Reformpartei gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Ein solches Wahlbündnis gegen Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei (DP) gilt in der Schlussphase des Wahlkampfs als größter Einflussfaktor.Ab heute ist es verboten, die Ergebnisse von neuen Umfragen zur Präsidentschaftswahl zu veröffentlichen. Weitere Fernsehdebatten wird es nicht geben.Lee Jae-myung griff noch einmal die in Umfragen geäußerte Forderung nach einem Machtwechsel auf. Er wirbt mit dem Motto „Niederschlagung der Rebellion durch Abstimmung“ und mit dem Ziel eines überwältigenden Siegs um die Wählergunst.PPP-Kandidat Kim Moon-soo will die konservativ gesinnten Wähler hinter sich versammeln. Mit dem Motto „Verhinderung einer Diktatur der DP für ihren eigenen Schutz“ will er das Blatt noch wenden.Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei kritisiert sowohl die DP als auch die PPP und positioniert sich als Alternative zwischen Lee Jae-myung und Kim Moon-soo. Ein Wahlbündnis mit Kim lehnt er weiterhin ab und will bis zum Schluss im Rennen bleiben.