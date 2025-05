Japan stellt Konzept größeren Kriegsschauplatzes unter Einbezug Koreas vor

Photo : YONHAP News

Japan wirbt laut einem Medienbericht bei anderen Ländern für das sogenannte „One Theater“-Konzept.Das berichtete die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ am Mittwoch.Dabei geht es darum, Gebiete wie die koreanische Halbinsel, das Ostchinesische Meer und das Südchinesische Meer zu einem Kriegsschauplatz (Theater) zu vereinigen, um China im Zaum zu halten.Es handele sich um eine Strategie für eine stärkere Verteidigungskooperation zwischen Südkorea, den USA, Japan, Australien und den Philippinen gegen China. Auch Premierminister Shigeru Ishiba sei laut Informationen für das Konzept, so die Zeitung.Der japanische Verteidigungsminister Gen Nakatani informierte bei einem Treffen mit seinem indischen Amtskollegen Rajnath Singh am 5. Mai über das Konzept.Dies habe Nakatani zuvor auch bei seinen Treffen mit dem philippinischen Verteidigungsminister Gilbert Teodoro im Februar und mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im März getan.Der Zeitung zufolge hält sich der japanische Verteidigungsminister jedoch damit zurück, den Begriff „One Theater“ in der Öffentlichkeit zu verwenden, weil dieser die Nachbarländer, einschließlich Südkoreas, reizen könnte.Wie verlautete, habe die südkoreanische Regierung dem japanischen Außenministerium ihre Besorgnis darüber mitgeteilt. Es sei problematisch, dass die koreanische Halbinsel in Japans Konzept für ein Kriegsgebiet berücksichtigt werde, so Seoul.In Südkorea wurde darauf hingewiesen, dass im Falle der Verwirklichung des One-Theater-Konzepts die US-Truppen in Korea eingesetzt werden könnten, falls China in Taiwan einmarschiert. Auch könnte das Konzept ein Eingreifen der Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans im Krisenfall auf der koreanischen Halbinsel begründen, hieß es.