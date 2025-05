Unternehmer aus Südkorea und Japan wollen für Südkoreas CPTPP-Beitritt kooperieren

Photo : YONHAP News

Unternehmer aus Südkorea und Japan wollen ihre Wirtschaftskooperation ausbauen und sich für den Beitritt Südkoreas zum Umfassenden und Fortschrittlichen Abkommen für eine Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) einsetzen.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung wurde bei der 57. Korea-Japan Business Conference am Mittwoch in Seoul angenommen.Anlässlich des 60. Jahrestags der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Südkorea und Japan hätten Geschäftsleute aus beiden Ländern beschlossen, auf innovative Weise zusammenzuarbeiten, hieß es.Für die Verwirklichung von Partnerschaft und Kooperation zwischen den Volkswirtschaften beider Länder würden sie Aktivitäten für Südkoreas CPTPP-Beitritt durchführen, hieß es weiter.CPTPP ist ein im Jahr 2018 unterzeichnetes Handelsabkommen im indopazifischen Raum, an dem zwölf Länder, darunter Australien, Kanada, Japan, Großbritannien und Mexiko, beteiligt sind. Mit Stand 2019 machen diese Länder 15,2 Prozent des globalen Handelsvolumens aus.