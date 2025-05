Präsidentschaftswahl: Vorzeitige Stimmabgabe begonnen

Photo : YONHAP News

Die vorzeitige Stimmabgabe für die 21. Präsidentschaftswahl in Südkorea am 3. Juni findet am heutigen Donnerstag und Freitag statt.Die Wahllokale sind von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlberechtigte ab 18 Jahren können in jedem beliebigen der 3.568 Wahllokale im Land ihre Stimme abgeben. Für die Stimmabgabe muss ein Personalausweis oder Führerschein vorgelegt werden.Mit Stand 7 Uhr liegt die Wahlbeteiligung im landesweiten Durchschnitt bei 1,21 Prozent, was ein Rekordhoch darstellt.Die Wahlbeteiligung im Ausland erreichte einen neuen Rekordstand. Daher ist von besonderem Interesse, wie hoch die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe sein wird.Bei der letzten Präsidentschaftswahl hatte die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe ein Allzeithoch von 36,93 Prozent erreicht, was fast der Hälfte der endgültigen Wahlbeteiligung von 77,1 Prozent entsprach.Die Nationale Wahlkommission führte verschiedene Instrumente ein, um einen Streit über die Fairness zu verhindern und die Transparenz bei der Stimmabgabe und Stimmenauszählung zu erhöhen.Bisher wurde die Zahl der an der Wahl teilgenommenen Wähler nach Wohnsitz bekannt gemacht. Nun wird die Anzahl der abgegebenen Stimmen in jedem Wahllokal stündlich bekannt gemacht.Bei der Stimmabgabe und der Stimmenauszählung sind lediglich südkoreanische Staatsangehörige als Mitarbeitende tätig. Erstmals wurde eine Beobachtergruppe für die Sicherstellung einer fairen Wahl gebildet, die alle Vorgänge von der Registrierung bis zur Stimmenauszählung überwacht.Die Aufbewahrungsorte für die Wahlurnen für die vorzeitige Stimmabgabe werden rund um die Uhr mit Überwachungskameras beobachtet.