Enge Vertraute Putins besuchen im August und Oktober Nordkorea

Photo : YONHAP News

Zwei hochrangige russische Politiker, die zu den engsten Vertrauten von Präsident Wladimir Putin zählen, werden im zweiten Halbjahr Nordkorea besuchen.Das gab Sergei Schoigu, Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation, bei einem Treffen mit dem nordkoreanischen Minister für Staatssicherheit, Ri Chang-dae, am Mittwoch (Ortszeit) in Moskau bekannt.Laut der Nachrichtenagentur Tass sagte Schoigu, es werde dieses Jahr viele große bilaterale Veranstaltungen und Sitzungen geben. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung im August werde Wjatscheslaw Wolodin, Vorsitzender des Unterhauses des russischen Parlaments (Staatsduma), nach Pjöngjang reisen.Nach weiteren Angaben wird Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrats und Vorsitzender der Partei Einiges Russland, im Oktober an den Feierlichkeiten zum 80. Gründungstag der nordkoreanischen Arbeiterpartei teilnehmen. Einiges Russland ist die größte Partei des Landes und unterstützt Präsident Putin.Konkrete Pläne für Besuche nordkoreanischer Funktionäre in Russland wurden hingegen nicht bekannt. Ein besonderes Interesse gilt zurzeit der Frage, ob und wann Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Russland reisen wird.