Seoul wird Vertreter zu Energiekonferenz in Alaska entsenden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird Vertreter zu der 4. Alaska Sustainable Energy Conference entsenden, die Anfang Juni in Alaska stattfinden wird.Die Entscheidung gab ein hoher Beamter des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch bekannt.Vermutlich wegen möglicher Auswirkungen auf die Zollverhandlungen mit den USA und des großen Interesses der USA entschied sich Seoul für die Teilnahme, nachdem es wegen der zeitlichen Überlappung mit der Präsidentschaftswahl lange darüber nachgedacht hatte.Alaska-Gouverneur Michael Dunleavy hatte zuvor neben führenden Persönlichkeiten im Energiebereich auch die Regierungen Japans, Taiwans und Südkoreas zur Konferenz eingeladen, die vom 3. bis 5. Juni in Anchorage stattfinden wird.Bei der Veranstaltung wird vor allem die Gasförderung in Alaska thematisiert.Im Rahmen des 44 Milliarden Dollar schweren Flüssigerdgas (LNG)-Projekts in Alaska soll eine etwa 1.300 Kilometer Pipeline gebaut werden, die Gasfelder im Polarkreis mit dem Süden Alaskas verbinden soll. Das dort verflüssigte Erdgas soll an andere Länder, darunter solche in Asien, exportiert werden.Die Umsetzung des Plans war wegen Bedenken über die Wirtschaftlichkeit verschoben worden. Das Projekt rückte wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit, nachdem Präsident Donald Trump kurz nach seinem Amtsantritt ein Dekret dazu unterzeichnet hatte.