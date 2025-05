Zentralbank senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte herabgesetzt.Der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins von 2,75 Prozent auf 2,50 Prozent zu senken. Es ist die vierte Zinssenkung seit vergangenem Oktober.Als Grund wird die Wachstumsverlangsamung des realen Bruttoinlandsprodukts im Auftaktquartal vermutet, die wiederum auf eine schwache Binnennachfrage zurückgeführt wird. Ebenfalls eine Rolle für den Zinsentscheid spielte offenbar die unsichere Exportlage infolge des Zollkonflikts mit den USA. Die Notenbank könnte daher die Notwendigkeit sehen, mit einer Zinssenkung Konsum und Investitionen anzukurbeln.Der geldpolitische Ausschuss begründete die Senkung mit der Schwäche von Konjunktur und Wachstum. Somit sei es angemessen, durch eine weitere Zinssenkung den Abwärtsdruck auf die Konjunktur zu mildern, weil ein starker Rückgang der Wachstumsrate bevorstehe.Experten erwarten angesichts Wachstumsraten von unter einem Prozent eine oder zwei weitere Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte.