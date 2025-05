Präsidentschaftswahl: 87 Prozent der Wahlberechtigten wollen auf jeden Fall wählen gehen

Photo : YONHAP News

Etwa 87 Prozent der Wahlberechtigten wollen bei der anstehenden Präsidentschaftswahl in Südkorea auf jeden Fall ihre Stimme abgeben.Dies habe die zweite Umfrage zum Wählerbewusstsein ergeben, teilte die Nationale Wahlkommission am Mittwoch mit.Gallup Korea habe im Auftrag der Kommission am 24. und 25. Mai 1.512 Wahlberechtigte ab 18 Jahren befragt. 86,8 Prozent von ihnen hätten ihre unbedingte Bereitschaft zur Stimmabgabe erklärt, hieß es.Der Anteil ist ähnlich hoch wie der bei der ersten Umfrage dieser Art, die am 2. und 3. Mai durchgeführt worden war. Damals wurde ein Wert von 86,0 Prozent ermittelt.Auch bei der letzten Präsidentschaftswahl vor drei Jahren war mit 86 Prozent ein ähnlich hoher Wert ermittelt worden.Verglichen mit der ersten Umfrage stieg der Anteil der Befragten, die unbedingt wählen gehen wollen, in fast allen Altersgruppen. Eine Ausnahme sind Menschen im Alter von 30 bis 39 Jahren.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten.