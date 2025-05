Nordkorea schließt Arbeiten zur Modernisierung von Bahnhof an Grenze zu Russland ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Bauarbeiten zur Modernisierung des Bahnhofs Tumangang an der Grenze zu Russland abgeschlossen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass der Bahnhof Tumangang renoviert worden sei. Die Feier zur Fertigstellung habe am Mittwoch vor Ort stattgefunden.Die Modernisierung des Grenzbahnhofs soll offenbar der Intensivierung des Austauschs mit Russland dienen.Der Bahnhof Tumangang liegt am nordöstlichen Ende des Landes direkt am Fluss Tumen (Tuman). Über die dortige Eisenbahnbrücke über den Fluss gelangen Züge zum Bahnhof Chassan in Russland.Am 30. April war die Grundsteinlegung für eine Straßenbrücke zwischen Nordkorea und Russland gefeiert worden. Demnach wird erwartet, dass der Personen- und Güterverkehr zwischen beiden Ländern künftig noch zunehmen wird.