Photo : YONHAP News

Die führenden Präsidentschaftskandidaten haben am Donnerstag vorzeitig ihre Stimme abgegeben.Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei ging in Sincheon in Seoul an die Wahlurne. Er rief die Wähler zur Beteiligung an der Abstimmung für die Überwindung der Rebellion auf.Anschließend sprach er bei einer Diskussion zur Förderung von Startups über eine Aufstockung des Budgets für Forschung und Entwicklung sowie Wege zur Vereinfachung von Vorschriften.Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks gab in einem Wahllokal im Bezirk Gyeyang in Incheon seine Stimme ab.Die Meinung, dass Kim Moon-soo für die Krisenüberwindung und Bewältigung wirtschaftlicher Schwierigkeiten gebraucht werde, verbreite sich in der Öffentlichkeit. Er sei zuversichtlich, dass es gut ausgehen werde, sagte Kim. Er rief die Bürger dazu auf, mit ihrer Stimmabgabe einen Wahlsieg von Lee Jae-myung zu verhindern, der zu einer Diktatur führen würde.Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei ging in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi, seinem Wahlkreis, an die Wahlurne.Er werde einen Politik-, Generationen- und Zeitenwechsel zustande bringen, erklärte Lee.