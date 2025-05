GM Korea will Fabrikanlagen und Servicezentren teilweise veräußern

Photo : YONHAP News

GM Korea hat ein Verfahren zur Veräußerung stillgelegter Vermögenswerte und weiterer Anlagen seiner Fabrik in Bupyeong eingeleitet.Die südkoreanische Tochtergesellschaft des US-Automobilkonzerns General Motors benachrichtigte am Mittwoch ihre Belegschaft über die Entscheidung zum Verkauf.GM Korea teilte mit, dass es mit verschiedenen Interessenvertretern über den Verkauf von stillgelegten Vermögenswerten der Fabrik in Bupyeong sowie wenig genutzten Anlagen und Grundstücken sprechen werde. Der Schritt werde keinen Einfluss auf die bereits geplanten Produktionstätigkeiten haben.Weiter hieß es, dass die Firma ihre neun direkt betriebenen Kundendienstzentren im Land schrittweise veräußern werde.Die Entscheidung wird voraussichtlich Spekulationen über einen Rückzug von GM aus Südkorea wieder anfachen.Angesichts der Verhängung 25-prozentiger Zölle auf Importautos durch die Trump-Regierung wurde befürchtet, dass GM Korea preislich nicht mehr wettbewerbsfähig sein würde. Etwa 85 Prozent der in Südkorea gefertigten Autos von GM werden in die USA geliefert.