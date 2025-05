Stärkster Rückgang von Konsumausgaben privater Haushalte seit über vier Jahren

Photo : KBS News

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte in Südkorea sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres so stark geschrumpft wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag beliefen sich die durchschnittlichen Konsumausgaben pro Haushalt im Auftaktquartal auf 2,95 Millionen Won (2.140 Dollar) im Monat. Dies seien 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die realen, inflationsbereinigten Konsumausgaben schrumpften jedoch um 0,7 Prozent.Dies entspricht dem ersten Rückgang seit sieben Quartalen. Zuletzt waren im zweiten Quartal 2023 die Ausgaben gesunken, und zwar um 0,5 Prozent.Zudem wurde der stärkste Einbruch seit dem Schlussquartal 2020 verbucht, als inmitten der Pandemie ein Rückgang von 2,8 Prozent verbucht worden war.Das Ergebnis ist umso bemerkenswerter, als die Einkünfte im ersten Quartal gestiegen sind. Das Durchschnittseinkommen pro Haushalt stieg im Auftaktquartal um 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich auf 5,35 Millionen Won (3.390 Dollar) monatlich. Die inflationsbereinigten Realeinkünfte stiegen um 2,3 Prozent.