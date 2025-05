Kultur Cellistin Lee Saebom gewinnt internationalen Musikwettbewerb in Washington

Die koreanische Cellistin Lee Saebom hat beim 2025 Washington International Competition for Strings den ersten Preis gewonnen.



Nach Angaben der südkoreanischen Organisation Kumho Cultural Foundation am Donnerstag wurde Lee in der Sparte Cello mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Der Wettbewerb sei am Sonntag (Ortszeit) in Washington DC zu Ende gegangen.



Lee freute sich über ihre Auszeichnung. Sie habe auf der Bühne die Musik machen können, die sie gewollt habe, sagte sie.



Die im Jahr 1948 ins Leben gerufene Washington International Competition ist ein Wettbewerb für Musikerinnen und Musiker ohne Agentur im Alter von 18 bis 30 Jahren. Der Wettbewerb findet jährlich abwechselnd für Gesang, Klavier und Streichinstrumente statt.



Lee, Jahrgang 2007, debütierte 2020 in Südkorea. Sie studiert derzeit an der Koreanischen Nationaluniversität der Künste.