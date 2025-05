Zweiter Tag vorzeitiger Stimmabgabe zu Präsidentschaftswahl – Rekordbeteiligung am ersten Tag

Photo : YONHAP News

Die vorzeitige Stimmabgabe zur Präsidentschaftswahl am 3. Juni wird am Freitag fortgesetzt.Hierfür sind landesweit 3.568 Wahllokale von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlberechtigte können in jedem beliebigen Wahllokal ihre Stimme abgeben.Am ersten Tag der vorzeitigen Stimmabgabe wurde eine Rekordbeteiligung von 19,58 Prozent verzeichnet. Laut der Nationalen Wahlkommission gingen 8,69 Millionen der insgesamt 44,39 Millionen Wahlberechtigten am Donnerstag an die Urne.Dies entspricht der höchsten Beteiligung an einem ersten Tag der vorzeitigen Stimmabgabe seit deren Einführung für landesweite Wahlen im Jahr 2014. Der Wert ist 2,01 Prozentpunkte höher als die Beteiligung am ersten Tag der vorzeitigen Stimmabgabe bei der letzten Präsidentschaftswahl im Jahr 2022 (17,57 Prozent).Mit der endgültigen Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe kann voraussichtlich der bei der letzten Präsidentschaftswahl erreichte bisherige Rekord von 36,93 Prozent übertroffen werden, sollte sich die Tendenz auch am Freitag fortsetzen.