Produktion, Konsum und Investitionen im April rückläufig

Photo : YONHAP News

Im April sind in Südkorea sowohl die Industrieproduktion als auch der Konsum und die Investitionen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag sank der Produktionsindex für die Gesamtindustrie im April um 0,8 Prozent im Vormonatsvergleich auf 113,5.Aufgrund deutlich werdender Auswirkungen der US-Zölle schrumpfte die Automobilproduktion um 4,2 Prozent. Bei Halbleitern wurde ein Rückgang von 2,9 Prozent verbucht.Die Einzelhandelsumsätze, die für den Warenverbrauch stehen, sanken um 0,9 Prozent.Die Anlageinvestitionen schrumpften um 0,4 Prozent. Unter anderem sanken die Investitionen in Maschinen um 4,5 Prozent.Die Bauinvestitionen gingen um 0,7 Prozent im Vormonatsvergleich zurück.