Rauchen für 72.000 Todesfälle im Jahr 2022 verantwortlich

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind im Jahr 2022 schätzungsweise 72.000 Menschen an den Folgen des direkten Rauchens gestorben.Das Rauchen habe sozioökonomische Kosten von etwa 13,6 Billionen Won verursacht, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) am Freitag mit.Die Zahl der Todesfälle, die auf die Folgen direkten Rauchens zurückzuführen sind, ist jährlich gestiegen. Im Jahr 2020 waren es 61.360 Fälle, im Jahr 2021 63.426. Im Jahr 2022 stieg die Zahl auf 72.689.Die sozioökonomischen Kosten infolge direkten Rauchens wurden auf 12,89 Billionen Won (9,4 Milliarden Dollar) im Jahr 2020 geschätzt. Im darauffolgenden Jahr beliefen sie sich auf 12,97 Billionen Won (rund 9,5 Milliarden Dollar), im Jahr 2022 auf 13,63 Billionen Won (9,9 Milliarden Dollar).Sie umfassen direkte Kosten, darunter medizinische Kosten aufgrund der Erkrankung sowie Transportkosten. Hinzu kommen indirekte Kosten wie Produktivitätsverluste als Folge frühzeitiger Tode und der Inanspruchnahme der ärztlichen Versorgung.Die KDCA veröffentlicht seit 2019 Schätzungen zu sozioökonomischen Kosten des Rauchens.