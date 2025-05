Nordkoreas Sicherheitsminister wirft USA hegemoniale Politik vor

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Minister für Staatssicherheit, Ri Chang-dae, hat den USA vorgeworfen, eine unilaterale und militärisch hegemoniale Politik zu verfolgen.Die unilaterale und militärisch hegemoniale Politik der USA sei ein ständiger Faktor, der die Grundlagen des internationalen Friedens und der Sicherheit untergrabe. Dagegen werde man mit starker Kraft vorgehen, sagte Ri in seiner Rede beim 13. Internationalen Treffen hochrangiger Vertreter für Sicherheitsfragen in Moskau, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete. Das Treffen habe von Dienstag bis Donnerstag stattgefunden.Der Minister brachte auch die Entschlossenheit für enge Beziehungen mit Russland zum Ausdruck. Nordkorea werde seiner Verantwortung für den Aufbau einer gleichberechtigten, multipolaren Welt sowie für die Gewährleistung des Weltfriedens und der Sicherheit nachkommen, hieß es.Während seines Besuchs in Russland kam Ri am Mittwoch (Ortszeit) mit Sergei Schoigu, Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation, zusammen. Beide Beamte tauschten sich über Nordkoreas Truppenentsendung für die Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine aus.Laut der Nachrichtenagentur Tass wies Schoigu darauf hin, dass Russland und Nordkorea gemeinsam für die Schaffung einer neuen multipolaren Weltordnung kämpften. Der Wert der militärischen Kameradschaft sei sehr hoch, sagte er.