Violinistin Park Sueye gewinnt Jean-Sibelius-Violinwettbewerb

Photo : YONHAP News

Die koreanische Violinistin Park Sueye hat die International Jean Sibelius Violin Competition gewonnen.Laut der südkoreanischen Kumho Cultural Foundation erreichte Park den ersten Platz im Finale der 13. Auflage des Wettbewerbs, das vom 27. bis 29. Mai in Helsinki stattfand.Sie ist die zweite Siegerin aus Südkorea nach Yang Inmo, der den Wettbewerb 2022 gewonnen hatte.Park erhielt ein Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro. Sie wird ein Mentoring vom Juryvorsitzenden John Storgårds sowie Violinisten Pekka Kuusisto erhalten. Zudem wird ihr eine im Jahr 1777 vom italienischen Geigenbauer Giovanni Battista Guadagnini gebaute Geige zur Verfügung gestellt. Es wird auch Auftritte mit dem Finnish Radio Symphony Orchestra und dem Philharmonischen Orchester Helsinki geben.Der zweite Preis ging an die Japanerin Minami Yoshida, der dritte an die US-Amerikanerin Claire Wells.Der Jean-Sibelius-Violinwettbewerb ist ein 1965 ins Leben gerufener internationaler Wettbewerb für junge Violinisten im Alter von maximal 30 Jahren. Der Wettbewerb findet alle fünf Jahre in Helsinki statt.