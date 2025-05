Wegen steigender Corona-Zahlen in Nachbarländern: Regierung ruft Senioren zur Impfung auf

Photo : YONHAP News

Das Zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen hat alle Menschen ab 65 Jahren sowie weitere Risikogruppen zur Corona-Impfung aufgerufen.Am Freitag teilte die Behörde mit, dass in einigen Nachbarregionen wie Hongkong, China und Thailand derzeit die Zahl der Corona-Infektionen wieder steigt. Dies gebe Anlass zur Besorgnis.Zwar habe sich die Zahl der in Südkorea stationär behandelten Corona-Patienten in den vergangenen vier Wochen kaum verändert, doch wolle man angesichts der Entwicklung in den Nachbarstaaten vorsorglich einer möglichen Sommerwelle entgegenwirken.Bereits zuvor hatte die Regierung den Zeitraum für die Corona-Schutzimpfung bei über 65-Jährigen und anderen Hochrisikogruppen von Ende April auf Ende Juni verlängert.