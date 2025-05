Staffel 2 von „Squid Game” meistgesehene TV-Serie 2024/25 in USA

Photo : YONHAP News

Die zweite Staffel der koreanischen Netflix-Serie „Squid Game“ war Anfang dieses Jahres die meistgesehene Fernsehserie in den USA.Das gab die US-Zeitschrift „Variety“ am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Daten von Nielsen, Anbieter von Daten zu Zuschauerquoten, bekannt.Die Serie habe mit großem Abstand die Liste der 100 meistgesehenen TV-Serien der Saison 2024/25 angeführt. Dies sei das Ergebnis einer Nielsen-Analyse der Sehgewohnheiten auf den traditionellen Kabelfernsehkanälen und Streamingplattformen in den USA über 35 Tage hinweg bis Anfang April, hieß es.Demnach war die zweite Staffel von „Squid Game“ mit durchschnittlich 27,1 Millionen Zuschauern die meistgesehene Serie der Saison. Die koreanische Serie lag mit großem Abstand vor der zweitplatzierten Netflix-Serie „Adolescence“ mit 19 Millionen Zuschauern.Auch in der Altersgruppe von 18 bis 49 Jahren lag die zweite Staffel von „Squid Game“ mit 17,4 Millionen Zuschauern mit großem Vorsprung an der Spitze. Auf dem zweiten Platz landete „Adolescence“ mit 9,2 Millionen.Staffel 3 von „Squid Game“ wird am 27. Juni auf Netflix veröffentlicht.