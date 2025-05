Grünes Licht für ausländische Satellitenkommunikation in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Weg für ausländische Satellitenkommunikation in einer niedrigen Erdumlaufbahn – darunter Starlink von SpaceX – ist in Südkorea nun praktisch frei.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT gab am Freitag bekannt, dass es drei Abkommen zur Bereitstellung von Diensten, unter anderem von SpaceX und OneWeb, genehmigt habe.Nach dem Telekommunikationsgeschäftsgesetz dürfen ausländische Anbieter in Südkorea keine Telekommunikationsdienste direkt anbieten. SpaceX gründete daher die Tochterfirma Starlink Korea, die als Anbieter von Kommunikationsinfrastruktur registriert ist. Das von Starlink Korea mit SpaceX geschlossene grenzüberschreitende Dienstleistungsabkommen wurde inzwischen genehmigt.Im Fall von OneWeb gab es grünes Licht für Vereinbarungen mit den südkoreanischen Netzbetreibern Hanwha Systems und KT SAT.Sobald die erforderlichen Endgeräte zugelassen sind, wollen Starlink Korea und OneWeb ihren Service offiziell aufnehmen.