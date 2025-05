Absturz von Marine-Seeaufklärer bei Trainingsflug – alle vier Besatzungsmitglieder tot

Photo : YONHAP News

Am Donnerstag gegen 13.50 Uhr ist in der Nähe des Flughafens Pohang-Gyeongju im Süden Südkoreas ein Seeaufklärer der Marine abgestürzt. Alle vier Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben.Laut Angaben von Marine und Polizei wurden die Leichen der Crew in der Umgebung der Absturzstelle geborgen. Zivile Opfer wurden bislang nicht gemeldet.Bei dem Unfall zerschellte das Flugzeug und geriet in Brand, der jedoch von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. In den nahegelegenen Wohngebieten wurden keine Schäden festgestellt.Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich um einen amerikanischen Seefernaufklärer vom Typ P-3, den die südkoreanische Marine seit 1995 einsetzt.Laut Militärangaben verfügt dieser Flugzeugtyp – anders als Kampfflugzeuge – über kein Rettungssystem, das eine Selbstrettung der Besatzung ermöglicht hätte.