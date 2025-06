China installiert drei weitere Bojen im Westmeer

Photo : YONHAP News

China hat drei weitere große Bojen im Westmeer (Gelben Meer) installiert, wo sich dessen ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) und die südkoreanische AWZ überlappen.Nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Samstag bestätigte die Marine im Mai 2023 die Präsenz der drei Bojen, die sich in der chinesischen AWZ in internationalen Gewässern befinden.China hatte seit 2018 bereits zehn Beobachtungsbojen mit einer Breite von drei Metern und einer Höhe von sechs Metern in der Nähe der Provisional Measures Zone (PMZ) installiert, wo sich die AWZ beider Länder überlappen.Eine der bestätigten 13 Bojen befindet sich innerhalb der PMZ.China behauptet zwar, dass die Bojen der See- und Wetterbeobachtung dienten. In Südkorea werden jedoch besorgte Stimmen laut, dass sie für militärische Zwecke oder als Druckmittel bei künftigen Verhandlungen über AWZ-Grenzen eingesetzt werden könnten.China hatte auch große Stahlkonstruktionen in der PMZ gebaut, bei denen es sich nach dessen Darstellung um Aquakulturanlagen für die Tiefseefischerei handelt. Zudem rief China im Mai vorübergehend Schifffahrtsverbotszonen in der PMZ aus, um militärische Aktivitäten durchzuführen.