Pjöngjang kritisiert internationalen Bericht über militärische Zusammenarbeit mit Russland

Photo : YONHAP News

Pjöngjang hat einen kürzlich veröffentlichten Bericht einer multilateralen Überwachungsgruppe über die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland kritisiert.Das Multilaterale Sanktionsüberwachungsteam (MSMT) drückte in seinem ersten Bericht Besorgnis über die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland aus.In einer am Montag über die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme nannte das nordkoreanische Außenministerium das Vorgehen eine politische Provokation. Das MSMT sei eine Scheingruppe, der jede Legitimität fehle.Der Bericht sei ein grober Verstoß gegen die Grundsätze des Völkerrechts, in deren Mittelpunkt die souveräne Gleichheit und die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten stünden. Man drücke tiefe Besorgnis über provokative Handlungen des Westens aus, der souveräne Rechte verletzen wolle. Man warne vor den negativen Folgen dieses rücksichtslosen Verhaltens, hieß es.MSMT wurde im vergangenen Oktober auf Initiative Südkoreas, der USA und Japans von elf Ländern gebildet, um die Umgehung der Nordkorea-Sanktionen zu überwachen. Zuvor war im April letzten Jahres ein UN-Expertengremium zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen aufgelöst worden. Dessen Mandat konnte wegen eines russischen Vetos nicht verlängert werden.