[80 Jahre Unabhängigkeit – ein Rückblick] Der Juni-Kampf und die Erklärung vom 29. Juni (29. Juni 1987)

Nach den Parlamentswahlen 1985 wurden die Rufe nach einer Verfassungsreform zur Direktwahl des Präsidenten immer lauter. Präsident Chun Doo-hwan untersagte jedoch am 13. April 1987 jede Debatte über eine Verfassungsänderung und beharrte auf der indirekten Wahl. In der Bevölkerung wuchs der Unmut – den der Tod von Park Jong-chul, einem Studenten der Seouler Nationaluniversität und Demokratieaktivist, der auf Folter durch die Polizei zurückzuführen war, noch größer werden ließ.Für eine weitere Zuspitzung landesweiter Protestaktionen sorgte der Tod eines weiteren Studenten. Am 9. Juni starb Lee Han-yeol, Student der Yonsei-Universität, nachdem ihn bei einer Demonstration eine Tränengasgranate der Polizei am Kopf getroffen hatte. Die Nachricht seines Todes löste landesweit Massenproteste aus, während die regierende Partei der Demokratischen Gerechtigkeit nur einen Tag später den ehemaligen General Roh Tae-woo zu ihrem Präsidentschaftskandidaten ernannte. In 18 Städten eskalierten die Proteste; vor allem Studierende und jüngere Berufstätige trugen die Bewegung. Am 26. Juni erreichten die Proteste ihren Höhepunkt. Über eine Million Menschen gingen in 37 Städten gleichzeitig gegen das Militärregime auf die Straße.Angesichts dieser anhaltenden Mobilisierung und mit Blick auf die bevorstehenden Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul und wachsenden Druck aus Washington vollzog die Regierung schließlich eine Kehrtwende. Am 29. Juni verkündete Roh Tae-woo in einer Fernsehansprache die Einführung direkter Präsidentschaftswahlen und versprach eine friedliche Machtübergabe auf der Grundlage einer neuen Verfassung. In einem Referendum am 27. Oktober befürwortete die Bevölkerung diese Reform, der zufolge der Präsident fortan direkt gewählt und die Amtszeit auf einmal fünf Jahre begrenzt wurde.