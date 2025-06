Südkorea, Japan und Australien führen trilaterale Verteidigungsgespräche

Photo : YONHAP News

Hochrangige Beamte der Verteidigungsministerien Südkoreas, Japans und Australiens sind zu trilateralen Gesprächen zusammengekommen.Am Rande des Shangri-La-Dialogs in Singapur trafen am Sonntag Cho Chang-rae, stellvertretender Minister für nationale Verteidigungspolitik im südkoreanischen Verteidigungsministerium, Taro Yamato, Generaldirektor des Büros für Verteidigungspolitik im japanischen Verteidigungsministerium, und Hugh Jeffrey, stellvertretender Minister für Strategie, Politik und Industrie im australischen Verteidigungsministerium, zusammen.Sie sprachen über die regionale Sicherheitslage und Möglichkeiten für eine zukunftsorientierte Kooperation der drei Länder.Es war das erste trilaterale Treffen zum Verteidigungsbereich auf Ebene stellvertretender Minister zwischen Südkorea, Japan und Australien. Im letzten Jahr hatten sie am Rande des Shangri-La-Dialogs ein trilaterales Verteidigungsministertreffen gehabt.Der Shangri-La-Dialog ist eine jährliche Sicherheitskonferenz, die von der britischen Denkfabrik International Institute for Strategic Studies (IISS) veranstaltet wird. Bei dem Treffen diskutieren die Verteidigungsminister asiatischer, europäischer und nordamerikanischer Staaten über Sicherheitsfragen.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass es am Rande des diesjährigen Shangri-La-Dialogs gegenüber US-Kongressdelegationen die Notwendigkeit betont habe, die US-Militärpräsenz in Südkorea auf dem aktuellen Niveau aufrechtzuerhalten.Vertreter des Senats und des Repräsentantenhauses hätten die unerschütterliche Sicherheitszusage der USA gegenüber Südkorea unterstrichen. Dabei sei die Bereitschaft bekräftigt worden, eine erweiterte Abschreckung unter Einsatz aller militärischen Fähigkeiten der US-Armee bereitzustellen, so das Ministerium.