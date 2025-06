Kandidaten absolvieren vor Präsidentschaftswahl am Dienstag Endspurt

Photo : YONHAP News

Am Sonntag, zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl, haben sich die Kandidaten dafür eingesetzt, mehr Stimmen auf sich zu vereinigen.Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei (DP) reiste in die südöstliche Region Yeongnam, wo die Partei vergleichsweise wenig Unterstützung bekommt. Er betonte, er wolle der Politik der Spaltung ein Ende setzen und einen Zusammenhalt herbeiführen.In seiner Heimat Andong rief Lee die Öffentlichkeit dazu auf, ihm die Chance zu geben, das Volk zusammenzubringen und ein Präsident aller Menschen zu werden. In Busan versprach er die Einrichtung einer Investmentbank.Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks (PPP) warb in der Hauptstadtregion um die Wählergunst. Er entschuldigte sich bezüglich der Ausrufung des Kriegsrechts durch den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol im vergangenen Dezember dafür, dass dies der Öffentlichkeit große Sorgen bereitet habe.Kim kritisierte darüber hinaus die Wohlfahrtspolitik und Energiepolitik seines Rivalen Lee Jae-myung, in deren Zentrum ein Ausstieg aus der Atomkraft stehen soll.Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei trat in Dongtan in Suwon auf, wo er bei der letzten Parlamentswahl einen Rückstand aus Umfragen noch aufholen und ein Mandat gewinnen konnte. Er wies wiederholt die Möglichkeit eines Wahlbündnisses mit der PPP in letzter Minute zurück.Kwon Young-kook von Demokratischen Arbeitspartei warb mit dem Versprechen um Wählerstimmen, dass er ein Land schaffen wolle, in dem Frauen und Arbeiter nicht diskriminiert würden.