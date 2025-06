Polizei ermittelt gegen Organisation „Rhee Park School“ wegen Vorwurf von Online-Manipulation

Photo : KBS News

Die Polizei hat Ermittlungen gegen die konservative Organisation „Rhee Park School“ eingeleitet.Die Gruppe steht im Verdacht, organisiert die öffentliche Meinung online manipuliert zu haben, um den Ausgang der anstehenden Präsidentschaftswahl zu beeinflussen.Die Polizeibehörde Seouls übertrug den Fall einem Team der Ermittlungsabteilung für Cyberkriminalität. Ein Rechtsvertreter des Wahlkampfkomitees der Demokratischen Partei (DP), der Anzeige gegen die Organisation erstattet hatte, wurde mittlerweile befragt.„Newstapa“, eine Organisation für investigativen Journalismus, hatte am Freitag berichtet, dass die Rhee Park School ein Team zur Online-Manipulation eingesetzt habe, um den DP-Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung zu verleumden.In dem Bericht wurde auch die Möglichkeit einer Kollusion zwischen der Rhee Park School und dem Wahlkampflager der Partei Macht des Volks (PPP), einschließlich deren Kandidaten Kim Moon-soo, genannt.Das DP-Wahlkampfkomitee zeigte am Samstag die Chefin der Organisation wegen Verletzung des Wahlgesetzes an. Am Sonntag trafen sich drei Abgeordnete mit dem kommissarischen Leiter der Nationalen Polizeibehörde, Lee Ho-young, und forderten gründliche Ermittlungen in dem Fall.