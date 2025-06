Wachstumsaussichten für Südkorea werden immer düsterer

Photo : YONHAP News

Die Wachstumsaussichten für die südkoreanische Wirtschaft in diesem Jahr werden nach Ansicht führender Prognoseinstitutionen im In- und Ausland immer düsterer.Laut einer Untersuchung von Bloomberg mit Stand 30. Mai liegen die Wachstumsprognosen von 41 Institutionen im In- und Ausland für Südkorea für dieses Jahr zwischen 0,3 und 2,2 Prozent, wie die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea am Montag mitteilte. Sie rechnen mit einem Wachstum von durchschnittlich 0,985 Prozent.Der Durchschnitt sank um 0,322 Prozentpunkte verglichen mit der Untersuchung mit Stand 2. Mai. Damals waren 42 Institutionen im Schnitt von 1,307 Prozent ausgegangen.21 Organisationen prognostizierten ein Wachstum unter einem Prozent. Die Bank of America Merrill Lynch erwartet 0,8 Prozent Wachstum, Capital Economics 0,5 Prozent. Citigroup rechnet mit 0,6 Prozent, HSBC mit 0,7 Prozent.Société Générale senkte seine Vorhersage für das koreanische Wirtschaftswachstum von einem Prozent auf 0,3 Prozent, den niedrigsten Stand unter den Prognosen der 41 Organisationen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte weniger als die neue Prognose der Bank of Korea.Die Notenbank korrigierte Ende Mai unter Berücksichtigung der schwachen Binnennachfrage und des Exportschocks wegen der US-Zollpolitik seine Prognose von 1,5 Prozent auf 0,8 Prozent nach unten.