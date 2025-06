Nordkorea verbietet Verwendung von Ausdruck „Marionette” für Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Berichten offiziellen Medien angeordnet, den Ausdruck „goeroe“, Marionette auf Deutsch, nicht für Südkorea zu verwenden.Mehrere über Nordkorea gut informierte Quellen sprachen am Samstag von Anzeichen, dass es im April in der Arbeiterpartei von oben eine Anweisung gegeben habe, dass die Bezeichnung Südkoreas als „Marionette Korea“ verboten wird.Mit dem Ausdruck soll Südkorea als Marionette der Vereinigten Staaten dargestellt werden. Da dies auch bedeuten soll, dass Südkorea ein Volksverräter sei, halte sich Nordkorea mit der Verwendung des Ausdrucks zurück, so Beobachter in Südkorea.Dahinter stecke offenbar die Absicht, die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea als solche zwischen zwei feindlichen Staaten zu etablieren.Der Ausdruck „Marionette“ erinnere natürlicherweise an das Volk oder Beziehungen innerhalb eines gleichen Volks. Indem der Ausdruck verboten wird, wolle Nordkorea anscheinend bei seinen Einwohnern den Eindruck vermeiden, dass Süd- und Nordkoreaner ein Volk seien, berichteten verschiedene Quellen.